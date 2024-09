Powódź w Polsce. Woda zalała Konradów w powiecie nyskim

Zalane drogi i domy, wokół wojskowe samochody z amfibiami - to krajobraz powiatu nyskiego w czasie powodzi, jaka dotknęła Polskę. Od strony wsi Konradów nie można już dojechać do Nysy, bo woda jest dosłownie wszędzie. Wdarła się nawet do tamtejszego szpitala powiatowego.

- Na każdym wzniesieniu stoją rzędy zaparkowanych samochodów - relacjonuje Wojciech Kulig z Radia Eska Wrocław, dodając, że "wszystko zostało zalane".

To może jednak nie wystarczyć, bo w poniedziałek, 16 września, w tym regionie nadal padał obfity deszcz. W wyniku powodzi w Polsce, z którą mieszkańcy i wszelkie możliwe służby walczą od kilku dni, zginęło już 5 osób - ostatnia ofiara to 71-latek, którego znaleziono w pobliżu ul. Jagiellońskiej właśnie w Nysie.