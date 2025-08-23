Szyby wyleciały z okien! Potężny wybuch gazu w domu wielorodzinnym

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-23 21:03

Wstrząsające wieści z Kościelisk! Jak donosi RMF FM, w sobotę po południu doszło do wybuchu gazu w domu wielorodzinnym. Trzy osoby zostały ranne, a siła eksplozji była tak potężna, że szyby wyleciały z okien!

Dramatyczne popołudnie w Kościeliskach

Jak informują służby, do zdarzenia doszło ok. 18 w miejscowości Kościeliska. W chwili wybuchu w mieszkaniu przebywało aż pięć osób. Trzy z nich osoby zostały poszkodowane i znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Cztery osoby z sąsiednich mieszkań ewakuowały się same.

Potężna siła wybuchu

Siła eksplozji była tak duża, że budynek został poważnie uszkodzony. Szyby wyleciały z okien. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowani otrzymali niezbędną pomoc medyczną. Ewakuacja sąsiadów przebiegła sprawnie, co z pewnością pomogło uniknąć większej liczby ofiar.

Przyczyny wybuchu gazu nie są jeszcze znane. Śledztwo w tej sprawie wyjaśni, co doprowadziło do tej tragicznej sytuacji. 

