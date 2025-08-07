Zaskakujący wynik losowania Eurojackpot. Polak cieszy się z ogromnej wygranej

Wygrana IV stopnia w Eurojackpot przypada graczom, którzy trafnie wytypują cztery liczby oraz dwie dodatkowe. Choć nie jest to główna nagroda, to wciąż oznacza pokaźną sumę pieniędzy – w tym przypadku ponad 650 tysięcy złotych, które trafią do zwycięzcy z Opola. Taka wygrana może stanowić znaczące wsparcie domowego budżetu lub pozwolić na spełnienie marzeń — od egzotycznych podróży po zakup nowego samochodu czy spłatę kredytu. Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Sosnkowskiego 16.

We wtorkowym losowaniu wylosowano następujące liczby:

1, 18, 21, 22, 34 + 1, 6

Polska coraz częściej na liście zwycięzców

Polacy coraz częściej pojawiają się w gronie osób wygrywających w Eurojackpot. Choć główne wygrane wciąż trafiają najczęściej do Niemiec, Finlandii czy Danii, to i w Polsce nie brakuje szczęśliwych graczy, którym udaje się zgarnąć sześciocyfrowe kwoty.

Zasady gry w Eurojackpot

Pojedynczy zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Oprócz Polski w grze Eurojackpot bierze udział wiele europejskich państw m.in. Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry. Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00. Najwyższa do tej pory wygrana Eurojackpot w Polsce padła w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Farciarz wzbogacił się o 213 miliony złotych.

Najwyższe "polskie" wygrane w Eurojackpot

pow. krotoszyński: 213 584 986,00 zł - 12 sierpnia 2022

pow. bieruńsko-lędziński: 206 550 000,00 zł - 13 sierpnia 2021

pow. piotrkowski: 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019

pow. pruszkowski: 96 805 666,90 zł - 11 września 2020

pow. rzeszowski: 91 256 729,60 zł - 13 grudnia 2024

Bielsko-Biała: 62 657 423,40 zł - 2 maja 2023

Siemianowice Śląskie: 47 222 789,10 zł - 29 października 2021

powiat cieszyński: 42 812 000,00 zł - 3 września 2024

