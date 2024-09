i Autor: archiwum

Wielka woda podmyła most

Zerwany kluczowy most pod Krapkowicami! "Nie dojedziecie z Raciborza do Opola"

Most na drodze krajowej nr 45 pod Krapkowicami został zerwany przez wielką wodę. Na szczęście konstrukcja przeprawy wytrzymała napór fali powodziowej i nie została porwana, jednak żywioł spowodował wyrwę w moście, w której utknął jeden samochód osobowy. Most jest nieprzejezdny i przez dłuższy czas będzie wyłączony z użytkowania. Dojazd z Raciborza do Opola przez Krapkowice jest obecnie niemożliwy.