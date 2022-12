25-latek znaleziony martwy pod pałacem w Borowicach. Prokuratura w Płocku zleciła sekcję zwłok

Co doprowadziło do śmierci 25-latka, którego ciało znaleziono pod pałacem w Borowicach w pobliżu Płocka? Do makabrycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 grudnia, ale okoliczności ujawnienia zwłok nie są na razie znane. W obiekcie są organizowane eventy okolicznościowe, począwszy od uroczystości rodzinnych, a skończywszy na imprezach firmowych, ale nie wiadomo, czy feralnego dnia jakakolwiek odbywała się na terenie pałacu i czy denat w ogóle brał w niej udział. - Na razie nie zdradzamy więcej informacji na ten temat, zwłaszcza że nie odbyła się jeszcze sekcja zwłok, którą zaplanowano na czwartek. Wszczęliśmy w tej sprawie śledztwo kierunku art. 151 kk, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, bo wstępne oględziny nie wykazały, by do zgonu mężczyzny przyczyniły się inne osoby - mówi Małgorzata Orkwiszewska, prokurator rejonowy w Płocku.

Jak dodaje, kwalifikacja czynu może się jednak zmienić.

