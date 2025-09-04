Dramatyczne chwile w Przyłęku. Odważna 13-latka ocaliła życie swojemu dziadkowi

W Przyłęku 13-letnia dziewczynka uratowała swojego dziadka po wypadku samochodowym, do którego doszło w pobliżu stacji paliw.

Dziewczynka, jadąc hulajnogą, usłyszała huk i po powrocie na miejsce zdarzenia wyciągnęła dziadka z rozbitego auta, zanim przybyły służby ratunkowe.

Za swoją odwagę i szybką reakcję, nastolatka została wyróżniona podczas rozpoczęcia roku szkolnego, a policja podkreśliła, że jej postawa zasługuje na najwyższe uznanie.

18 lipca 2025 roku w Przyłęku, w rejonie stacji paliw, doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierowca samochodu osobowego, jadąc drogą gruntową, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Za kierownicą siedział dziadek 13-letniej dziewczynki, która kilkanaście sekund później stała się bohaterką całej rodziny i lokalnej społeczności.

Nastolatka, jadąca hulajnogą w kierunku Przyłęku, minęła się chwilę wcześniej z dziadkiem. Po przejechaniu kawałka usłyszała potężny huk. Bez chwili zawahania zawróciła i ruszyła w stronę miejsca wypadku. Widok, jaki zastała, mógł sparaliżować niejednego dorosłego – rozbity samochód, dym wydobywający się spod maski i jej dziadek uwięziony w środku.

Dziewczynka natychmiast podjęła działania. Próbowała własnymi siłami wydostać poszkodowanego, a równocześnie zadzwoniła do swojej mamy, prosząc o wezwanie pomocy. Choć dziadek początkowo nie chciał opuścić auta, 13-latka wykazała się niezwykłą stanowczością i determinacją. To właśnie dzięki jej uporowi udało się przekonać mężczyznę do wyjścia, zanim sytuacja mogła przerodzić się w tragedię.

Na miejsce szybko przybyły służby ratunkowe, które przejęły dalsze działania. Policjanci podkreślili, że dziewczynka swoim zachowaniem uratowała życie dziadka i zasłużyła na najwyższe słowa uznania. – Postawa 13-latki jest przykładem odwagi i odpowiedzialności, jaką rzadko spotyka się nawet u dorosłych – ocenili funkcjonariusze z Nowego Tomyśla.

Za swoją bohaterską interwencję dziewczynka została wyróżniona podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 1 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, do której uczęszcza. Policjanci osobiście pogratulowali jej odwagi i podziękowali za wzorową postawę.

To niezwykłe wydarzenie pokazuje, że odwaga, empatia i szybkie działanie mogą uratować życie. Czyn 13-latki z powiatu nowotomyskiego to przykład, który powinien być inspiracją dla innych – zarówno młodszych, jak i starszych.