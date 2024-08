Wsiadła do pociągu, a potem nikt już jej nie widział! Co się stało z Amelią?

Do potwornego zdarzenia doszło 28 grudnia 2023 roku po godzinie 15 w jednym z mieszkań przy ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że 17-letnia dziewczyna zaatakowała swoją babcię nożem, raniąc ją w szyję i ręce. − Kobietę zabrano do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo − przekazała krótko po zdarzeniu podkom. Małgorzata Michaś z policji.

Dziewczynę zatrzymano, pobrano od niej krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. − Wiadomo, że wnuczka przyjechała do babci w odwiedziny, razem nie mieszkały. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną takiego zachowania − dodała. Według doniesień lokalnych mediów, że dziewczyna poprosiła babcię o przytulenie, wtedy miała ją zaatakować. Dziewczyna 16 cm nóż miała wnieść do mieszkania babci w plecaku.

Nastolatka przyznała się do winy, ale nie potrafiła racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Miała z babcią dobre kontakty i często ją odwiedzała. Nastolatka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa i trafiła do aresztu na trzy miesiące.

Jak informuje epoznan.pl, w marcu 2024 roku nastolatka została skierowana na obserwację sądowo-psychiatryczną. Przedłużono też tymczasowy areszt. Ponadto poinformowano, że dziewczyna w dniu zdarzenia nie była pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Nie wiadomo, co nią kierowało.

Infostrow.pl podaje, że wstępna opinia biegłych wciąż nie dała jednoznacznej odpowiedzi odnośnie poczytalności nastolatki, dlatego decyzją sądu została ona skierowana na kolejne badania.

17-latek potrącony na pasach. Wypadek w Jabłoniu