Arcybiskup Gądecki zamieszkał w nowej willi. Koszt remontu powala!

Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wprowadził się do odrestaurowanej willi na Ostrowie Tumskim. Remont kanonii pochłonął aż 5,3 miliona złotych, co wywołało spore poruszenie w kościelnych kręgach. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, wykończenie wnętrz i otoczenia budynku budzi emocje wśród poznańskich księży, którzy porównują standard wykończenia do pałacowego przepychu.

Remont za miliony dla arcybiskupa Gądeckiego. Księża porównują go do Wersalu

Już w styczniu 2024 roku „Gazeta Wyborcza” informowała o trwającym remoncie kanonii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Kosztowny remont miał na celu przygotowanie rezydencji dla arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który z początkiem maja przechodzi na emeryturę.

Jeden z księży w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” nie krył swojego zdziwienia: „Zastosowano tynki i chodniki jak w Wersalu, a trawa wygląda jak w ogrodzie botanicznym”. Duchowni zwracają uwagę na kontrast pomiędzy luksusowym wykończeniem willi a skromnymi warunkami w wiejskich parafiach, gdzie brakuje funduszy na podstawowe remonty, takie jak wymiana nieszczelnych okien.

Kontrowersje wokół standardu życia hierarchy Kościoła

Sprawa remontu willi dla arcybiskupa Gądeckiego wywołała dyskusję na temat standardu życia hierarchów kościoła. Czy w dobie kryzysu gospodarczego i problemów finansowych wielu parafii, tak kosztowne inwestycje są uzasadnione?

Warto przypomnieć, że arcybiskup Stanisław Gądecki przechodzi na emeryturę. Decyzja o remoncie kanonii i przygotowaniu jej dla emerytowanego hierarchy budzi pytania o priorytety i odpowiedzialność finansową kościoła.