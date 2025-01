39-letni ojczym zamienił życie Oliwki w piekło na ziemi! Mężczyzna usłyszał zarzuty

Weszła do kościoła w Kępnie i spaliła Biblię! Kobietę zatrzymał jeden z parafian

Prokurator Małgorzata Rezulak-Kustosz wyjaśniła PAP, że matce dziewczynki zarzuca się głównie aprobowanie działań ojczyma, mimo że mogła im przeciwdziałać. Oboje podejrzani zaprzeczają większości zarzutów. Ojczym przyznał jedynie, że kilkukrotnie uderzył dziecko w twarz i zmuszał je do jedzenia, zabierając pod prysznic, by zmyć resztki wyplutego jedzenia. Matka wskazała w swoich wyjaśnieniach, że próbowała powstrzymywać partnera, lecz nie była w stanie wpłynąć na jego zachowanie.

Wobec matki dziecka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, z zakazem zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią. Natomiast w przypadku mężczyzny, prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

Obojgu grozi do 8 lat więzienia.

Przypomnijmy - we wtorek, 21 stycznia, 39-letni mężczyzna zadzwonił na telefon alarmowy, przyznając się do pobicia dziewczynki. Funkcjonariusze przybyli na miejsce i zastali mężczyznę, jego partnerkę oraz czworo dzieci: 5-letnią dziewczynkę z poprzedniego związku kobiety oraz troje wspólnych dzieci pary – rocznego chłopca i miesięczne bliźniaczki. Policjanci zauważyli u dziewczynki widoczne obrażenia, w tym siniaki i opuchliznę twarzy. Wezwane pogotowie zdecydowało o jej natychmiastowym przewiezieniu do szpitala w Gnieźnie. Młodsze dzieci nie miały widocznych obrażeń.

Na miejscu przeprowadzono oględziny oraz zabezpieczono materiał dowodowy. Śledztwo w sprawie wszczęto już następnego dnia, powołano także biegłego z zakresu medycyny sądowej. Wstępna opinia wskazuje na obecność licznych obrażeń na ciele dziewczynki, w tym sińców i zadrapań, jednak szczegółowa analiza trwa.

Prokuratura bada również, czy zachowanie matki mogło wpłynąć na skalę krzywd wyrządzonych dziecku, oraz czy ojczym podejmował podobne działania wobec pozostałych dzieci. Śledczy podkreślają, że sprawa wymaga szczególnej uwagi ze względu na dobro pokrzywdzonych małoletnich.

