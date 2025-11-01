7-latek zginął podczas zbierania słodyczy. Chłopczyk wbiegł na jezdnię, został potrącony

Piotr Lis
2025-11-01 10:31

W piątek (31 października) w Zdunach (pow. krotoszyński) rozegrała się niewyobrażalna tragedia. 7-letni chłopiec, który wraz z rodziną spędzał Halloween, wbiegł nagle na jezdnię i został potrącony przez samochód. Mimo natychmiastowej interwencji służb i transportu do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Jak doszło do tego dramatycznego zdarzenia i jakie kroki podjęły służby?

7-latek zginął podczas zbierania słodyczy. Chłopczyk wbiegł na jezdnię.

i

Autor: Fotodax/ Shutterstock

Szczegóły tragicznego wypadku w Zdunach

Do zdarzenia doszło na ul. Ostrowskiej w Zdunach, po godzinie 20. Jak relacjonował podkom. Piotr Szczepaniak, oficer prasowy krotoszyńskiej policji: − Dziecko doznało poważnych obrażeń, było nieprzytomne, na miejsce natychmiast skierowano śmigłowiec LPR. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca, po czym został on przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Niestety, mimo szybkiej reakcji i transportu do szpitala, chłopiec zmarł kilka godzin później, około godziny 23:30.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że dziecko wybiegło na jezdnię zza zaparkowanego pojazdu, w miejscu, które było słabo oświetlone. Najbliższa lampa uliczna znajdowała się aż 50 metrów od miejsca wypadku. W tym samym czasie nadjechał samochód osobowy, który potrącił 7-latka. Za kierownicą siedziała 47-letnia kobieta – mieszkanka powiatu krotoszyńskiego – która, jak potwierdzono, była trzeźwa.

Śledztwo w toku. Jak doszło do tragedii?

Okoliczności wypadku są wnikliwie badane przez policję i prokuraturę. Śledczy ustalają, dlaczego dziecko znalazło się na jezdni bez odpowiedniego nadzoru. Wiadomo, że w chwili zdarzenia chłopiec był pod opieką dorosłej, trzeźwej osoby i przyjechał do Zdun z wizytą do babci.

Sprawa ma wiele wątków, które wymagają wyjaśnienia. Kluczowe jest ustalenie, czy do wypadku przyczyniły się zaniedbania ze strony opiekunów, warunki drogowe, czy też nieszczęśliwy zbieg okoliczności.

Na miejsce skierowano policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, powiadomiono prokuratora oraz Komendanta Powiatowego Policji. Postępowanie w sprawi wypadku prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie którzy ustalają szczegółowe okoliczności u przyczyny zdarzenia – dodał podkom. Szczepaniak.

Apel o ostrożność

Tragiczny wypadek w Zdunach jest przestrogą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach, gdzie bawią się dzieci. Halloweenowe zabawy, choć radosne, wymagają wzmożonej uwagi ze strony dorosłych. Chwila nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Źródło: Super Express

