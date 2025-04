Wiemy, co się stało

Ustawił się do końca życia!

Alarm bombowy na Poznań Motor Show 2025. Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Informacja o ładunku wybuchowym dotarła o godzinie 8:00 rano. To poznańska rozgłośnia radiowa Radio Poznań otrzymała mailową groźbę o bombie na terenie MTP. Radio sąsiaduje z halami targowymi. Służby od razu ruszyły do działania. Teren MTP został natychmiast zamknięty do odwołania, a ludzie ewakuowani. Organizatorzy Poznań Motor Show 2025 od razu poinformowali, że z powodu przeszukiwania hal targowych, otwarcie zostało przesunięte z planowanej godziny 10:00 na 11:00.

Zobacz: Międzynarodowe Targi Poznańskie zamknięte, na miejscu policja! Chodzi o ładunek wybuchowy

Tymczasem, w poniedziałek, 28 kwietnia, rzecznik wielkopolskiej policji poinformował, że mundurowi zatrzymali dwie osoby związane z groźbami. - Sprawa zajmują się policjanci z komisariatu na Grunwaldzie. Szybką pomoc w tej sprawie udzielili nam z kolei koledzy z Poznańskiego Wydziału centralnego biura zwalczania cyberprzestępczości - mówi Andrzej Borowiak.

