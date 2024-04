Amatorzy bratków okradli kwietnik w centrum miasta. Ich niecny czyn zarejestrowała kamera

Łzy same płyną do oczu

Wielkopolskie. W Wyrzysku dwóch mężczyzn połasiło się na miejskie kwiatki

Wiosna w tym roku odwiedziła nas wyjątkowo wcześnie. Wszystko dookoła kwitnie, a w większości miast pojawiły się ozdobne kwietniki i nasadzenia z barwnymi kwiatami.

Nie inaczej jest w Wyrzysku (woj. wielkopolskie), gdzie w centrum, przy ulicy Młyńskiej, postawiono wysokie donice z żółciutkimi jak małe kaczuszki bratkami. Kwiaty te przyciągnęły uwagę dwóch mężczyzn i na tyle przypadły im do gustu, że postanowili zabrać je ze sobą.

Do zdarzenia doszło 12 kwietnia. Jeden z kolegów trzymał reklamówkę, a drugi bezwstydnie ładował sadzonki do środka. Na czatach stał pies. Przeoczył on, podobnie jak jego ludzcy towarzysze, że nielegalny proceder nagrywa naoczny świadek zdarzenia. Po załadowaniu bratków do torby cała trójka złodziejskim kroczkiem oddaliła się z miejsca przestępstwa.

Obserwator nagranie z kradzieży w Wyrzysku udostępnił na TikToku. Wideo to trafiło w ręce policjantów, którzy bez problemu rozpoznali sprawców - są oni dobrze znani stróżom prawa. To mieszkańcy gminy Wyrzysk, w wieku 59 i 69 lat. Za kradzież 10 sadzonek, o wartości 25 złotych, odpowiedzą za wykroczenie. Grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości nawet 5 tysięcy złotych!