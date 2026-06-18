Atak na prezydenta Poznania. Podejrzani mówią o... broni komediowej!

Atak tortem na prezydenta Jaśkowiaka

Ta wiadomość zelektryzowała media we wtorek, 16 czerwca. Na sesji Rady Miasta Poznania - na której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium za realizację budżetu za 2025 rok - przed prezydentem miasta Jackiem Jaśkowiakiem pojawili się dwaj mężczyźni. Jeden chciał mu wręczyć „wilczy bilet”, a drugi… rzucił w twarz włodarza tortem i krzyczał: „To jest wotum nieufności Poznaniaków dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje”.

Jacek Jaśkowiak - pobrudzony bitą śmietaną - z kolei krzyczał do sprawców, że są „hołotą”.

Kim są napastnicy? "To nie była przemoc, ale broń komediowa"

Mężczyźni, którzy zakłócili pracę urzędników szybko zostali zatrzymani. Kamil Siemaszko (to on rzucił tortem) usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Patryk Szynkowski odpowie natomiast za pomocnictwo w tym przestępstwie - bo odwrócił wszystkich uwagę od kolegi, który szedł z ciastem. Po zwolnieniu z policji przyszli na plac Kolegiacki w Poznaniu i podczas konferencji motywowali, że do rzucenia tortem popchnęło ich to, że czuli się lekceważeni przez urzędników. Ich zarzuty wobec Jacka Jaśkowiakia to faworyzowanie deweloperów, afera korupcyjna w Zarządzie Dróg Miejskich czy drogie bilety na tramwaje i autobusy. Przekonywali też, że nie była to przemoc, ale broń komediowa, na którą Jacek Jaśkowiak sobie zasłużył.

Grozi im więzienie

Za to, co zrobili - mężczyznom grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Teraz zostali między innymi objęci dozorem i nie mogą zbliżać się ani do prezydenta miasta, ani do urzędu. Zgodzili się na publikację wizerunku oraz swoich nazwisk.

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