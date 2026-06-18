Atak na prezydenta Poznania. Podejrzani mówią o... broni komediowej!

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-06-18 11:02

To nie była przemoc - tylko broń komediowa. Tak o zarzutach za uderzenie prezydenta Poznania tortem mówi dwóch podejrzanych - Kamil Siemaszko z Kolektywu Rozbrat i Federacji Anarchistycznej i Patryk Szynkowski ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Szczegóły w artykule.

Atak tortem na prezydenta Jaśkowiaka

Ta wiadomość zelektryzowała media we wtorek, 16 czerwca. Na sesji Rady Miasta Poznania - na której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium za realizację budżetu za 2025 rok - przed prezydentem miasta Jackiem Jaśkowiakiem pojawili się dwaj mężczyźni. Jeden chciał mu wręczyć „wilczy bilet”, a drugi… rzucił w twarz włodarza tortem i krzyczał: „To jest wotum nieufności Poznaniaków dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje”.

Jacek Jaśkowiak - pobrudzony bitą śmietaną - z kolei krzyczał do sprawców, że są „hołotą”.

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Kim są napastnicy? "To nie była przemoc, ale broń komediowa"

Mężczyźni, którzy zakłócili pracę urzędników szybko zostali zatrzymani. Kamil Siemaszko (to on rzucił tortem) usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Patryk Szynkowski odpowie natomiast za pomocnictwo w tym przestępstwie - bo odwrócił wszystkich uwagę od kolegi, który szedł z ciastem. Po zwolnieniu z policji przyszli na plac Kolegiacki w Poznaniu i podczas konferencji motywowali, że do rzucenia tortem popchnęło ich to, że czuli się lekceważeni przez urzędników. Ich zarzuty wobec Jacka Jaśkowiakia to faworyzowanie deweloperów, afera korupcyjna w Zarządzie Dróg Miejskich czy drogie bilety na tramwaje i autobusy. Przekonywali też, że nie była to przemoc, ale broń komediowa, na którą Jacek Jaśkowiak sobie zasłużył.

Grozi im więzienie

Za to, co zrobili - mężczyznom grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Teraz zostali między innymi objęci dozorem i nie mogą zbliżać się ani do prezydenta miasta, ani do urzędu. Zgodzili się na publikację wizerunku oraz swoich nazwisk.

To była broń komediowa
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Gość Eski Poznań - Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
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