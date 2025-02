Atak na ratowników medycznych! Rzucił się na nich, gdy pomagali ciężarnej

Dramat nad Wełną! Wskoczył do lodowatej rzeki, by ocalić 19-latka od śmierci

Jak podaje portal elka.pl, do incydentu doszło w piątkowe popołudnie (7 lutego). W autobusie komunikacji miejskiej jedna z pasażerek, będąca w zaawansowanej ciąży, doznała silnej reakcji alergicznej po zjedzeniu batonika. Kobieta podróżowała z trojgiem znajomych. Kierowca zatrzymał pojazd przy ul. Kąkolewskiej i wezwał karetkę, która szybko dotarła na miejsce. Podczas gdy ratownicy udzielali pomocy poszkodowanej, jeden z jej towarzyszy zaczął się awanturować.

– Mężczyzna fizycznie utrudniał pracę ratownikom, był wobec nich agresywny i używał wulgaryzmów. Zachowywał się irracjonalnie, co zmusiło ratowników do wezwania policji – wyjaśnia dziennikarzom portalu Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się, że 33-latek siedzi w autobusie, ignorując polecenia policjantów. Był wyraźnie nietrzeźwy i stawiał opór przy próbie zatrzymania. Agresja mężczyzny nie ustała nawet po przewiezieniu go do szpitala na badania – tam również był wulgarny i publicznie oddał mocz.

Ostatecznie trafił do policyjnego aresztu. Policja zapowiedziała skierowanie do sądu wniosku o ukaranie go za umyślne utrudnianie pracy ratownikom medycznym, zakłócanie porządku publicznego, używanie wulgaryzmów i wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym.

Poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala. Na szczęście jej stan jest stabilny, a życiu dziecka nic nie zagraża.

