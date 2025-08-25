BMW huknęło w busa! 49-letnia kobieta nie żyje, cztery osoby zabrały karetki

Michał Michalak
2025-08-25 11:55

49-latka to ofiara śmiertelna wypadku na trasie Krzewicza-Milicz pod Chodzieżą w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 sierpnia, ok. godz. 9, a policjanci mówią, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Jak wynika we wstępnych ustaleń mundurowych, kierujący BMW stracił panowanie nad autem i zjechał na przeciwny pas, zderzając się z busem.

Śmiertelny wypadek pod Chodzieżą. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne

i

Autor: KPP Piła

Śmiertelny wypadek pod Chodzieżą. Zderzenie BMW i busa

Z uwagi na obrażenia ciała nie można było jeszcze przebadać kierowcy BMW, uczestnika śmiertelnego wypadku pod Chodzieżą, na obecność alkoholu i środków odurzających. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 43-latek jechał trasą Krzewina-Milicz w powiecie pilskim, ale na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Jego osobówka zjechała na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z prawidłowo poruszającym się busem marki Peugeot.

- 49-letnia pasażerka BMW zginęła na miejscu, natomiast cztery inne osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. To: kierujący osobówką i druga z jego pasażerek w wieku 68 lat oraz dwaj mężczyźni jadący busem - przekazała mł. asp. Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Na miejscu wypadku nadal występują utrudnienia w ruchu, więc mundurowi zachęcają do korzystania z objazdów.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Sąd nie posłuchał matek ofiar tragicznego wypadku

Super Express Google News
