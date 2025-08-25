Potężne zderzenie dwóch osobówek! Oba auta dachowały. 49-latek nie żyje, wielu rannych [ZDJĘCA]

49-latek zginął, a cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Przytocznej w powiecie międzyrzeckim. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe: chevrolet i toyota. Wszystko działo się na prostym odcinku trasy, ale po opadach deszczu. Ofiara śmiertelna to pasażer chevroleta, ale jak przekazała OSP Skwierzyna, reanimowano więcej niż jedną osobę. Do wypadku doszło 23 sierpnia.

  • Prokuratura w Międzyrzeczu nadzoruje dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku drogowego, który miał miejsce na drodze krajowej nr 24 w Przytocznej.
  • W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba, a cztery inne, w tym jedna w stanie ciężkim, zostały ranne i trafiły do szpitali.
  • Policja bada przyczyny zdarzenia na mokrej nawierzchni, a od kierowców pobrano próbki krwi do badań.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jakie będą dalsze kroki w śledztwie?

Przytoczna. Śmiertelny wypadek na DK 24. 49-latek nie żyje

Prokuratura w Międzyrzeczu objęła nadzorem postępowanie policji dotyczące śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 24 w Przytocznej. Na 40. kilometrze trasy zderzyły się czołowo, ok. godz. 19, dwa samochody osobowe.

Gdy nasi strażacy dojechali na miejsce, trwały tam już działania przy uwalnianiu poszkodowanych z pojazdów i reanimacja poszkodowanych, niestety, jednej osoby nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon. Drugą osobę w ciężkim stanie, strażacy przenieśli do śmigłowca, który przetransportował ją do szpitala w Gorzowie. Pozostałych poszkodowanych do szpitali, przewiozły karetki pogotowia. Przez długi czas trwało zabezpieczanie i wyjaśnianie przez policjantów przyczyn tego zdarzenia - poinformowali druhowie z OSP Skwierzyna.

Jak dodaje policja, poszkodowane w wypadku osoby to: 66-letni kierowca chevroleta, jego 49-letni pasażer (zginął na miejscu) i trzy osoby podróżujące toyotą: 42-letni prowadzący, 32-latek, 34-latka. Od kierowców obu pojazdów pobrano krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających.

- Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, ale nawierzchnia była mokra. Nie znamy jeszcze przyczyn, z powodu których doszło do zderzenia - powiedział "Super Expressowi" aspirant Mateusz Maksimczyk, rzecznik KPP w Międzyrzeczu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

