Prokuratura w Międzyrzeczu nadzoruje dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku drogowego, który miał miejsce na drodze krajowej nr 24 w Przytocznej.

W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba, a cztery inne, w tym jedna w stanie ciężkim, zostały ranne i trafiły do szpitali.

Policja bada przyczyny zdarzenia na mokrej nawierzchni, a od kierowców pobrano próbki krwi do badań.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie będą dalsze kroki w śledztwie?

Przytoczna. Śmiertelny wypadek na DK 24. 49-latek nie żyje

Prokuratura w Międzyrzeczu objęła nadzorem postępowanie policji dotyczące śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 24 w Przytocznej. Na 40. kilometrze trasy zderzyły się czołowo, ok. godz. 19, dwa samochody osobowe.

- Gdy nasi strażacy dojechali na miejsce, trwały tam już działania przy uwalnianiu poszkodowanych z pojazdów i reanimacja poszkodowanych, niestety, jednej osoby nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon. Drugą osobę w ciężkim stanie, strażacy przenieśli do śmigłowca, który przetransportował ją do szpitala w Gorzowie. Pozostałych poszkodowanych do szpitali, przewiozły karetki pogotowia. Przez długi czas trwało zabezpieczanie i wyjaśnianie przez policjantów przyczyn tego zdarzenia - poinformowali druhowie z OSP Skwierzyna.

Jak dodaje policja, poszkodowane w wypadku osoby to: 66-letni kierowca chevroleta, jego 49-letni pasażer (zginął na miejscu) i trzy osoby podróżujące toyotą: 42-letni prowadzący, 32-latek, 34-latka. Od kierowców obu pojazdów pobrano krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających.

- Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, ale nawierzchnia była mokra. Nie znamy jeszcze przyczyn, z powodu których doszło do zderzenia - powiedział "Super Expressowi" aspirant Mateusz Maksimczyk, rzecznik KPP w Międzyrzeczu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.