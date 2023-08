Bociany odlatują z Polski! Naukowcy ujawniają tajemnicze wyniki badań

To najgorszy kebab w Poznaniu? Krytyk kulinarny nie ma wątpliwości

Bociany wcześniej niż zwykle odlatują z Polski. Naukowcy nie potrafią wyjaśnić zachowania ptaków

Zagadkowe zachowanie bocianów! O sprawie opowiedzieli Polskiej Agencji Prasowej naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak się okazuje, młode, wyklute w tym roku bocianki wyjątkowo wcześnie zbierają się do odlotu do ciepłych krajów. "W tym roku wszystko jest inaczej. Bociany przyleciały późno, ale bardzo sprawnie wykonały rodzicielską pracę. Liczba młodych w wielu miejscach Polski jest zatem ponadprzeciętna, nasze pesymistyczne wizje z początku sezonu lęgowego zdecydowanie się nie sprawdziły" – powiedział PAP prof. Piotr Tryjanowski. Jak dodaje PAP, "z trudnych do wyjaśnienia dla badaczy przyczyn" młode bociany zaczynają czmychać z Polski około 10 dni lub nawet dwa tygodnie wcześniej niż wynosi normalna średnia długoterminowa.

Bociany odlatują wcześniej, więc będzie mroźna zima? Naukowcy rozwiewają wątpliwości

Skąd takie zachowanie ptaków? Tego nie wie nikt. Badacze podkreślają, że powtarzane niekiedy stwierdzenie, jakoby wczesny wylot bocianów zapowiadał wyjątkowo tęgą zimę, nie znajduje poparcia w danych naukowych. Co ciekawe, bocianie rodziny wcale nie odlatują razem, młode wyruszają w drogę jeszcze przed rodzicami. Najwcześniej odlatują na zimę ptaki ze Śląska, potem te z północy kraju, a najdłużej zostają w Polsce ptaki ze wschodu.

