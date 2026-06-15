Bójka 11-latków w szkole! Chłopiec runął na podłogę, przyleciał śmigłowiec

Jak informuje „Głos Wielkopolski”, do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca, na jednym z korytarzy Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie. Dwóch 11-letnich uczniów wdawało się w sprzeczkę, która przerodziła się w przepychankę.

O sytuacji około godziny 11.30 dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie powiadomiła dyrektorka szkoły.

Doszło do szarpaniny pomiędzy dwoma uczniami w wieku 11 lat. Jeden z nich nieszczęśliwie upadł i uderzył głową o podłogę. Ratownicy, którzy przyjechali pierwsi na miejsce zdarzenia, zadysponowali do akcji helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – powiedział „Głosowi Wielkopolskiemu” st. asp. Damian Pachuc, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR, który wylądował w pobliżu szkoły. Poszkodowany chłopiec został następnie przetransportowany do szpitala w Bydgoszczy.

Jak podkreślił rzecznik policji, stan 11-latka nie wskazywał na bezpośrednie zagrożenie życia.

Chłopiec był przytomny i komunikatywny. W tamtej chwili nic nie zagrażało jego życiu. Drugiemu 11-latkowi nic się nie stało – dodał st. asp. Damian Pachuc.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Jak podaje „Głos Wielkopolski”, wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek podczas szkolnej przepychanki.