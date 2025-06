Gwałtowne burze w Wielkopolsce. Strażacy walczyli ze skutkami żywiołu

Najwięcej interwencji strażackich miało miejsce w województwach:

wielkopolskim – 432 zdarzenia,

lubuskim – 168 zdarzeń,

zachodniopomorskim – 166 zdarzeń,

śląskim – 92 zdarzenia,

dolnośląskim – 90 zdarzeń.

Żywioł najbardziej dokuczał mieszkańcom Wielkopolski. Z ponad 430 interwencji aż 148 dotyczyło samego Poznania. 59 odnotowano w powiecie grodziskim, zaś 48 w powiecie nowotomyskim.

Jak dodaje rzecznik PSP, strażacy otrzymali również 20 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych. - Większość z nich dotyczyła zerwanych elementów elewacji i naruszeń konstrukcji dachu – wyjaśnia st. bryg. Karol Kierzkowski.

Działania jednostek PSP i OSP w czwartek (26 czerwca) polegały głównie na:

usuwaniu powalonych drzew z dróg, torowisk, linii energetycznych i budynków,

zabezpieczaniu uszkodzonych budynków,

wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i jezdni,

udrażnianiu przepustów i systemów kanalizacji deszczowej.

Dramatyczny wypadek w Cedyni. Drzewo spadło na lokal gastronomiczny

I choć burze najmocniej szalały w Wielkopolsce, do najniebezpieczniejszego zderzenia doszło w Cedyni (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Pułaskiego. Tam po godz. 19 silny wiatr przewrócił drzewo, które spadło na lokal gastronomiczny. Poszkodowana została 19-letnia kobieta.

Burze nie ustąpiły też w nocy. W godz. 24-6 strażacy odnotowali kolejne 125 zdarzeń, z czego prawie połowa dotyczyła woj. wielkopolskiego.

Pogoda piątek 27.06.2025

Co z pogodą w najbliższych godzinach? Piątek (27 czerwca) będzie dniem pochmurnym. Popada przelotny deszcz, a rano na wschodnich krańcach i po południu w centrum możliwe burze. - Prognozowana wysokość opadów do 10 mm - zapowiada IMGW. Chłodniej niż w czwartek. Na wybrzeżu zaledwie 17°C i tam najchłodniej. W centrum około 24°C, a najcieplej w Małopolsce, gdzie termometry wskażą do 26°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, ad morzem silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 80 km/h - prognozuje IMGW.

Źródło: PSP / IMGW

