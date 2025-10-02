Chaos na kolei! Pociągi stanęły po awarii. Wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia

Awaria sieci trakcyjnej pod Poznaniem. Kiedy koniec utrudnień?

Prace nad naprawą potrwają do piątkowego poranka 3 października. W związku z usterką, na fragmencie magistrali wstrzymano ruch pociągów.

Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował w rozmowie z PAP, że do awarii doszło w czwartek (2 października) około godz. 16:30.

Jak przekazał Jakubowski, uszkodzona została sieć trakcyjna i pantograf pociągu relacji Zielona Góra - Poznań Główny. W związku z awarią wstrzymano ruch na trasie, a przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą.

Przed godz. 21 Karol Jakubowski przekazał PAP, że według przewidywań kolejarzy, naprawa usterki potrwa do godzin porannych. Dodał, że został powołany specjalny zespół złożony z przedstawicieli PKP PLK i przewoźników, który na bieżąco koordynuje organizację komunikacji do czasu usunięcia awarii.

Sonda Często podróżujesz pociągami? Tak, często Dość rzadko W ogóle