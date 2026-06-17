Służby ruszyły na ratunek, ale było za późno. Nie żyje 36-letni mężczyzna

Z doniesień dziennika „Fakt” wynika, że dramatyczne odkrycie miało miejsce we wtorkowe popołudnie, 16 czerwca, w zabytkowej części Kalisza. Dyspozytor służb ratunkowych odebrał alarmujący sygnał o człowieku bez oznak życia, który znajdował się w przejściu bramnym przy ulicy Browarnej.

Do akcji ratunkowej błyskawicznie zadysponowano zespół pogotowia. Medycy od razu przystąpili do akcji ratunkowej, jednak mimo intensywnych starań i prowadzonej reanimacji, nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanego.

W bramie przy ul. Browarnej znaleziono ciało 36-letniego mężczyzny. Jeszcze próbowano go reanimować, niestety bezskutecznie. Na miejscu pracują policjanci, powiadomiony został też prokurator. Ofiara to mieszkaniec powiatu pleszewskiego – przekazała „Faktowi” podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Funkcjonariusze policji, prowadząc czynności pod bezpośrednim nadzorem prokuratury, intensywnie badają wszystkie aspekty tego tragicznego zdarzenia. Przedstawicielka komendy wyraźnie zaznaczyła, że na tym etapie dochodzenia nie ma żadnych śladów sugerujących, by do śmierci przyczynił się ktoś obcy.

Obecnie organy ścigania skupiają się na zrekonstruowaniu ostatnich chwil z życia 36-latka oraz ustaleniu bezpośredniej przyczyny zgonu. Pierwsze wnioski płynące ze śledztwa skłaniają ku tezie, że mężczyzna zmarł z powodów zdrowotnych.

Ustalamy dokładne okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie możemy mówić o zgonie z przyczyn naturalnych, ale to początkowe ustalenia. Na razie nie stwierdzono udziału osób trzecich – podkreśliła w rozmowie z „Faktem” Jaworska-Wojnicz.