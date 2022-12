Ciężko chora kobieta wyszła z domu i przepadła bez śladu. W jeziorze znaleziono jej bluzę

To ogromna kasa!

Jak informuje wolsztyńska policja policja została poinformowana o zaginięciu dzień przed Wigilią. Pani Lucyna wyszła jednak z domu dzień wcześniej.

- Kobieta wyszła z domu poprzedniego dnia wieczorem około północy, oddaliła się w kierunku Ruchockiego Młyna i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną - informuje asp. sztab. Wojciech Adamczyk z policji w Wolsztynie. Kobieta jest ciężko chora, dlatego od razu rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Do akcji ruszyły między innymi psy tropiące. W środę, 28 grudnia w Jeziorze Wolsztyńskim znaleziono bluzę. Rodzina potwierdziła, że należy ona do zaginionej kobiety.

Kobieta ma ok. 160 centymetrów wzrostu i jest krępej budowy ciała. Włosy długie koloru blond, spięte w koński ogon. W chwili zaginięcia ubrana była ubrana w granatową koszulkę, szarą bluzę 4f, szare klapki i niebieską bieliznę.

Jak apeluje Adamczyk, każdy, kto może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety proszony jest o kontakt z Policją - numer 47 77 28 200.

