Członkowie grupy przestępczej wpadli przez... zielone ręce! Takiej wpadki się nie spodziewali

Wielkopolskie: Przestępczy włamywali się do bankomatów

Włamania do bankomatów to plaga. Tym razem policjanci zdali sobie sprawę że mają do czynienia z nową grupą przestępczą. Okazało się bowiem, że sprawcy używali materiałów wybuchowych. - Wcześniej podobni włamywacze używali mieszanin gazów - wyjaśnia Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Do pierwszych eksplozji bankomatów z użyciem materiałów wybuchowych doszło 20 czerwca w Zbąszyniu, 26 lipca w Dopiewie, a ostatnie w nocy z 3 na 4 września w miejscowości Podczele w woj. zachodniopomorskim.

W momencie, gdy sprawcy wrócili z tego włamania do miejsca zamieszkania w Zielonej Górze, zostali zatrzymani. Przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli skradzione pieniądze oraz przedmioty, których używali przy popełnianiu przestępstw - informuje Borowiak.

Podejrzani każdorazowo doprowadzali do wybuchu bankomatu, kradli pieniądze i uciekali. Starali się dokładnie zacierać za sobą ślady. W końcu jednak wpadli, a zdradziły ich… zabarwione na zielono banknoty, które przy kradzieży zabarwiły też ich ręce.

- Wszystko dlatego, że jeden z bankomatów był zabezpieczony specjalną farbą - wyjaśnia rzecznik wielkopolskiej policji. Podejrzanym mężczyznom grozi 15 lat za kratkami.

