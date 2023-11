Zbysław C. chce wyjść na wolność po zabójstwie pięciolatka. "Nie pamięta co się stało"

Rezerwat przyrody "Meteoryt Morasko"

"Meteoryt Morasko" to bardzo malowniczy teren. Prawie cały obszar rezerwatu pokryty jest lasem, zróżnicowanym w zależności od podłoża, na którym występuje. To właśnie w tym rezerwacie, można zobaczyć ogromne kratery po uderzeniach meteorytów!

To tutaj 5 000 lat temu spadł deszcz meteorytów!

„Meteoryt Morasko”, rezerwat krajobrazowy o powierzchni 54,54 ha, utworzony w 1976 r., leży w granicach Poznania, na jego północnym skraju. (przy granicy z gminą Suchy Las). Obejmuje otoczenie Góry Moraskiej, najwyższego wzniesienia w okolicach Poznania (153,75 m n.p.m.), będącego fragmentem równoleżnikowego pasa wzgórz moreny czołowej, oznaczającej zasięg tzw. fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia - czytamy w serwisie regionwielkopolska.pl.

W Europie znane są jeszcze tylko dwa miejsca, w których występują kratery o podobnym wieku

To właśnie w tym miejscu, na północnym stoku Góry Moraskiej znajduje się obszar, gdzie przed ok. 5 000 lat temu, spadł deszcz meteorytów! Najbardziej zachwycające jest to, że do dziś zachowało się po nich aż siedem kraterów (najokazalszy ma 100 m średnicy i 13 m głębokości)! Z kolei sześć z nich przybrało postać niewielkich bezodpływowych oczek wypełnionych wodą - czytamy dalej w serwisie.

To jednak nie koniec ciekawostek. W 1914 roku odnaleziono tu dużą bryłę meteorytu o masie 77,5 kilogramów! W Europie znane są jeszcze tylko dwa miejsca, w których występują kratery o podobnym wieku i gdzie spadły meteoryty mające taki sam skład chemiczny. Jedno jest pewne, jeżeli jeszcze nie byliście w tym rezerwacie, to koniecznie musicie tam pójść.