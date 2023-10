Dostawczak zgnieciony jak puszka. Z auta zostały strzępy blachy

To zdjęcie przypomina, jak piękny był kiedyś rynek w Poznaniu. Zaledwie kilka lat temu! Bolesny widok

to były czasy...

Samorządowcy z Wielkopolski idą do parlamentu! Kto chce zamienić urząd miejski na Sejm?

Brutalny atak na Jurka Owsiaka. Ciosy poniżej pasa. Nie wiemy, jak to skomentować!

Kościan. Koszmarny wypadek na S5. Dostawczak zgnieciony jak puszka

Sytuacja miała miejsce na wysokości miejscowości Sierakowo na trasie S5. Policja dostała zgłoszenie o karambolu, w którym uczestniczyło pięć pojazdów – trzy ciężarówki i dwa dostawczaki.

Jeden z pojazdów znalazł się pomiędzy dwoma ciężarówkami i został zgnieciony przez nie, jak puszka. Jego kierowca cudem uniknął śmierci i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Obrażenia odniósł również kierujący jednej z ciężarówek. On również trafił do szpitala.

Policjanci pracowali na miejscu przez wiele godzin. Droga była kompletnie zablokowana.

Droga S5 pod Kościanem zamknięta. Mamy poważny karambol pięciu pojazdów osobowych i ciężarowych. Policjanci zorganizowali objazdy. pic.twitter.com/Fu6fG3T0JI— WielkopolskaPolicja (@PolicjaWlkp) October 6, 2023