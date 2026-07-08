Dramat na strzelnicy. Mężczyzna trafił do szpitala

Konsultacja: jch
2026-07-08 19:08

Groźny incydent na strzelnicy w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzna korzystający z obiektu został ranny w udo. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną obrażeń najprawdopodobniej był rykoszet.

Maska karetki pogotowia z napisem Ambulans i logo ratownictwa. O wypadku na strzelnicy przeczytasz na SE.
Autor: Soft Light/ Shutterstock

Wypadek na strzelnicy. Ranny mężczyzna w szpitalu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie strzelnicy zlokalizowanej niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Poszkodowany został jeden z mężczyzn, który spędzał czas na obiekcie w towarzystwie dwóch znajomych. Obrażenia dotyczyły kończyny dolnej.

Jak przekazała w rozmowie z Radiem Eska Ewa Golińska-Jurasz, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej ostrowskiej policji:

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie strzelnicy przebywało trzech mężczyzn, którzy wspólnie korzystali z obiektu. Podczas prowadzenia strzelania jeden z uczestników używający pistoletu poczuł nagły, silny ból w lewym udzie. Wstępne ustalenia wskazują, że obrażenia mogły zostać spowodowane rykoszetem pocisku. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się sam na osi strzeleckiej, natomiast pozostali uczestnicy oczekiwali w wyznaczonej bezpiecznej strefie.

Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, został on przetransportowany do ostrowskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, byli trzeźwi.

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Policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę

Mężczyzna, który odniósł rany, został przetransportowany do placówki medycznej. Na szczęście jego stan jest stabilny i nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.

Funkcjonariusze policji ustalili wstępnie, że wszyscy trzej mężczyźni dysponowali niezbędnymi uprawnieniami do korzystania z obiektu, a także legalnymi pozwoleniami na broń. Śledczy zabezpieczyli pistolet oraz nagrania z kamer monitoringu.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci Wydziału Dowodzeniowo-Śledczego oraz technik kryminalistyki. Na miejsce przybył również bieg z dziedziny broni, zabezpieczono broń wykorzystaną podczas strzelania, zabezpieczono również nagrania z monitoringu, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, przysłuchano również uczestników, którzy przebywali na strzelnicy w chwili tego zdarzenia. Ponadto zabezpieczono dokumentację dotyczącą strzelnicy.

- powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie.

Służby kontynuują czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności tego wypadku.

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WYPADEK NA STRZELNICY