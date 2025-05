Dramat pod Poznaniem. Kobieta wypadła z balkonu. Śledztwo w toku

Dramat w Kórniku pod Poznaniem

To nie był spokojny poranek w małym miasteczku niedaleko stolicy Wielkopolski. W czwartek, 8 maja, przed godziną 6 rano strażacy z Kórnika oraz Poznania otrzymali informację o kobiecie, która leży na dachu altanki. Mieszkanka Kórnika w niewyjaśnionych okolicznościach wypadła z balkonu swojego mieszkania. Wszyscy od razu ruszyli do pomocy. Druhom udało się bezpieczne sprowadzić kobietę do karetki pogotowia.

- Po udzieleniu medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego, została ona przetransportowana do szpitala. W działaniach brały udział zastępy z OSP Kórnik, JRG 6 Poznań-Krzesiny, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja - informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kórnika. Jak informują lokalne media, kobieta była przytomna. Teraz policja sprawdza, dlaczego doszło do nieszczęścia. Na ten moment służby nie przesądzają, czy był to nieszczęśliwy wypadek.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].