Dramat na terenie centrum handlowego. Policjanci oddali strzały

Jak wynika z ustaleń naszej dziennikarki - we wtorek (26 marca 2024) po godzinie 21:00 mężczyzna próbował wynieść alkohol z jednego ze sklepów. Wdał się w awanturę z ochroną, doszło do rękoczynów. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, agresora już nie było. Niedługo później funkcjonariusze zauważyli podejrzanego w okolicy centrum handlowego Karuzela. Mundurowi zamierzali wylegitymować i zatrzymać 24-latka, ubranego w strój roboczy.

- Podczas próby wylegitymowania mężczyzny doszło sytuacji, w wyniku której policjanci użyli wobec tego mężczyzny broni palnej. Mężczyzna został raniony w nogę. Została mu udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna i wezwana karetka pogotowia - wyjaśnił asp. Dominik Zieliński, oficer prasowy wągrowieckiej policji.

Wągrowiec: Strzały w centrum handlowym Karuzela

Podejrzany trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miejscowi policjanci ustalają szczegóły sprawy. Wiemy, że mężczyzna to mieszkaniec gminy Wągrowiec. Polska Agencja Prasowa podała, że aspirant Zieliński odmówił odpowiedzi na pytanie, czy postrzelony mężczyzna był uzbrojony lub czy był trzeźwy. Tłumaczył się dobrem postępowania wyjaśniającego przebieg policyjnej interwencji. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że podejrzany zaatakował funkcjonariusza i dlatego konieczne było użycie broni. Do sprawy wrócimy.

