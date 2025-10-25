Drogowa demolka pod Rawiczem. Osobówka huknęła w ciągnik, aż urwały się koła

Drogowa demolka pod Rawiczem. Osobówka huknęła ciągnik, aż urwały się koła

Rano na drodze w gminie Jutrosin nagle rozległ się głośny huk. – Po godzinie 9.00 doszło tam do zdarzenia z udziałem auta osobowego oraz ciągnika rolniczego z przyczepami. Na chwilę obecną brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu obecni są także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu oraz zespół ratownictwa medycznego. Ruch odbywa się wahadłowo – informowali po godz. 10 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Koszmarny wypadek w Wielkopolsce. Siewnik przygniótł rolnika, 42-latek nie żyje

Informowaliśmy o innym wypadku. W jednym z gospodarstw w miejscowości Oleszno koło Gołańczy, 42-letni mężczyzna zginął przygnieciony przez siewnik. Jak poinformował PAP asp. Dominik Zieliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, do zdarzenia doszło w sobotę (2 marca 2024 r.) około godz. 16. – Jak ustalili policjanci na miejscu, 42-letni mężczyzna przygotowywał ciągnik do pracy polowej. W trakcie podłączania siewnika do traktora urządzenie przygniotło mężczyznę, powodując u niego obrażenia na tyle poważne, że mężczyzna tego wypadku nie przeżył – powiedział Zieliński i dodał, że medycy stwierdzili zgon na miejscu. Więcej przeczytasz TUTAJ.