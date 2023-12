Dwóch nastolatków zabiło 60-latka bez powodu! Katowali kijem i butelką

Dwóch 18-latków bez powodu zabiło 60-letniego mężczyznę pięściami, kijem i butelką. Mogą wyjść na wolność po 8 latach

Mają dopiero po 19 lat, a gdy popełnili swoją okrutną i bezsensowną zbrodnię, mieli zaledwie po 18. Teraz staną za swój czyn przed sądem i pozostaje mieć nadzieję na to, że usłyszą jak najwyższy wyrok. Już pojutrze, w poniedziałek 18 grudnia przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rusza proces w szokującej sprawie morderstwa, do którego doszło w ubiegłym roku w miejscowości Zacharzew koło Ostrowa Wielkopolskiego. Dwóch 18-letnich wówczas chłopaków bez powodu zabiło bezdomnego mężczyznę w opuszczonym budynku na terenie wsi. Do zbrodni doszło w nocy z 11 na 12 października ubiegłego roku.

Pili piwo i kręcili filmiki. Potem zabili bezdomnego mężczyznę i nie wiedzą, dlaczego to zrobili

Jak zeznało później dwóch nastolatków, tego dnia pili piwo i kręcili filmiki telefonem, chcąc później zabłysnąć w internecie. W pewnym momencie wpadli na pomysł pójścia do jednego z pustostanów. Wiedzieli, że pomieszkuje tam bezdomny mężczyzna. Postanowili skatować go kijem i butelką. Poszli do pustostanu i przez 40 minut bili 60-latka, aż zmarł. Gdy zostali zatrzymani, nie potrafili podać żadnego motywu swojego postępowania. Od tamtej pory przebywają w areszcie. Jak podaje Polska Agencja prasowa, 19-latkom grozi jednak tylko od 8 do 25 lat więzienia.

