Dzieła Magdaleny Abakanowicz na wyciągnięcie ręki! Fanem jej prac był znany hollywoodzki aktor

Abakanowicz zasłynęła z tworzenia Abakanów, czyli gobelin o trójwymiarowym charakterze, a tkaniny mogą być nawet odbierane zmysłem węchu.

– Abakanowiczstworzyła nową tendencję w europejskiej sztuce tekstylnej. Wykonywała także rzeźby z tkanin, swobodnie zwisające z sufitu, które będzie można podziwiać na wystawie w DESA Unicum. W sumie znalazło się na niej aż 6 Abakanów – mówi Wiktor Komorowski, kurator wystawy i ekspert DESA Unicum. Jednak nie tylko Abakany można podziwiać na ekspozycji. Warto zwrócić uwagę także na obrazy olejne na płótnie, które są rzadkością w twórczości Abakanowicz. Artystka tworzyła je tylko na początku swej twórczej działalności, lecz widać w nich wiele wątków, które przewijały się potem w tkaninach i rzeźbach.

– Rysunki na papierze, akwarele, grafiki oraz oleje obrazują sposób myślenia Abakanowicz o formach przestrzennych i stanowią przykład artystycznej syntezy sztuk, co staraliśmy się pokazać na wystawie. W niezwykły sposób potrafiła wyrazić to samo doznanie zmysłowe za pomocą różnych technik, dzięki czemu, obcując na przykład z jej tkaninami, możemy doznać tych samych wrażeń, co podczas podziwiania jej prac olejnych czy rzeźb – dodaje Wiktor Komorowski.

Wystawa nie byłaby pełna bez figur kroczących, będących znakiem rozpoznawczym Abakanowicz. Prezentowany Tłum to zestaw 20 posągów z brązu „Caminando”, pochodzący ze słynnej kolekcji Robina Williamsa, światowej sławy komika oraz aktora, oraz jego żony, Marshy Williams. Wystawa w DESA Unicum to niepowtarzalna okazja, aby obejrzeć rzeźby, znajdujące się do tej pory w prywatnej kolekcji i niedostępne szerszej publiczności.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

W sobotę, 18 listopada o godz. 13.30 odbędzie się otwarte oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Magdalena Abakanowicz. Synteza Sztuk”. Spotkanie poprowadzą Wiktor Komorowski i Natalia Kowalek – eksperci DESA Unicum, którzy przybliżą fenomen i wielowymiarowość dzieł Abakanowicz. To niepowtarzalna okazja, by w jednym miejscu i czasie doświadczyć różnych wymiarów artystycznej ekspresji. Szczegółowy harmonogram i dodatkowe informacje pojawią się wkrótce na stronie wydarzenia.

