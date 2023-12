Do zabójstwa doszło w 2022 roku w Brennie pod Lesznem. Koszmar rozegrał się, ponieważ Piotr poprosił po raz kolejny Sebastiana o pieniądze. Często pożyczał je od niego, ale przeznaczał je głównie na imprezowanie. Nie chciał pożyczyć mu kolejnej sumy, bo już poprzedniej przyjaciel nie oddał. Piotr wpadł w szał. Wybiegł z domu kolegi, który był jego sąsiadem i pobiegł do siebie. Niestety, w głowie miał już chory plan zemsty. Zabrał ze swojego domu maczetę i wrócił do Sebastiana. Zaatakował od tyłu, zadając ciosy w głowę.

- Napadnięty bronił się tak długo, aż stracił przytomność. Stąd także rany na rękach – mówił dziennikarzom zaraz po zbrodni prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Tego ataku Sebastian N. nie przeżył. Po wszystkim Piotr zabrał przyjacielowi portfel i zniknął. Policja szybko go złapała.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zakończył się właśnie proces w tej głośnej sprawie.

- Sebastian był moim najlepszym kumplem, byliśmy bardzo zżyci ze sobą. To była kłótnia na wysokim szczeblu naszej znajomości. Nie planowałem niczyjej śmierci, poszedłem tam bez żadnej broni, chciałem po prostu z nim porozmawiać, jak każdego dnia usiąść i się napić wódki, bo tak robiliśmy od wielu lat. Byliśmy obaj alkoholikami. Wszystko wyniknęło z powodu kłótni i awantury - mówił w sądzie Piotr N.Sąd wydając w środę (13 grudnia) wyrok, skazał Piotra N. na karę 25 lat więzienia. Zasądził także od niego na rzecz ojca Sebastiana M. zadośćuczynienie w kwocie 40 tys.

Sąd orzekł także o pozbawieniu praw publicznych oskarżonego na okres 10 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

