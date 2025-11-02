Eksplozja na cmentarzu. Rozległ się huk i nagrobek stanął w płomieniach!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-02 15:17

W sobotni wieczór, 1 listopada, na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej w Koninie doszło do niecodziennej i bardzo groźnej sytuacji. Wybuchający znicz spowodował, że nagrobek stanął w płomieniach, a słup ognia sięgał ponad 10 metrów. Na miejsce natychmiast przybyła straż pożarna, która opanowała sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Co dokładnie się stało?

Autor: Dziurek/zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock
Wybuchający znicz spowodował pożar na cmentarzu

Ogień pojawił się około godziny 22:25 na jednym z grobów w części za dawnym cmentarzem ewangelickim. Świadkowie relacjonują, że najpierw usłyszeli głośny huk wybuchu, a następnie zobaczyli ogromny słup ognia.

- Strzelił znicz, było słychać to z daleka. Chwilę później słup ognia poszedł w górę – na jakieś dziesięć metrów – relacjonuje pan Piotr, który był na miejscu z rodziną w rozmowie z lokalnym portalem lm.pl.

Mężczyzna natychmiast zgłosił pożar, a straż pożarna z ul. Bankowej pojawiła się na miejscu w ciągu zaledwie pięciu minut.

Szybka akcja straży pożarnej zapobiegła tragedii

Dzięki szybkiej interwencji strażaków, ogień nie zdążył rozprzestrzenić się na inne groby. Mimo to, płomienie zdążyły objąć nagrobek i jego otoczenie, a unoszący się w powietrzu popiół osiadł m.in. na samochodach zaparkowanych w pobliżu cmentarza.

- Mój był cały szary od popiołu – dodaje świadek zdarzenia.

Podczas akcji gaśniczej słyszano kolejny głuchy huk. Wiele wskazuje na to, że to płyta nagrobna pękła od nagłego schłodzenia strumieniem wody.

Przyczyny pożaru na cmentarzu w Koninie

Przyczyny pożaru nie zostały jeszcze oficjalnie ustalone. Wstępne ustalenia wskazują na to, że do pożaru doszło w wyniku wybuchu znicza. Sprawę bada policja.

