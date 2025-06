Groza na dworcu w Poznaniu! Pasażerka wpadła między wagon a peron

Groźny incydent na poznańskim dworcu głównym. W piątek, 6 czerwca służby ratunkowe zostały wezwane na peron 11 po tym, jak jedna z pasażerek wpadła między wagon a peron. Dramat rozegrał się w ciągu zaledwie kilku sekund – na oczach innych podróżnych, którzy z przerażeniem patrzyli, jak 63-letnia kobieta znika w szczelinie między pociągiem a krawędzią peronu.

Do zdarzenia doszło między godziną 11:00 a 12:00, kiedy na peronie zatrzymał się pociąg relacji Olsztyn – Wrocław. Jak wynika z ustaleń policji, kobieta wysiadała z jednego z wagonów, gdy nagle straciła równowagę i wpadła pomiędzy wagon a peron. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jak podaje nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 63-latka nie została potrącona przez skład, a jedynie zaklinowała się w wąskiej przestrzeni.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji kobietę udało się bezpiecznie wyciągnąć z niebezpiecznego miejsca. Następnie została przetransportowana do szpitala. Według wstępnych informacji jej obrażenia nie zagrażają życiu.

Choć w tym przypadku nie doszło do tragedii, sytuacja pokazuje, jak niebezpieczne potrafią być dworce kolejowe. Niestety, tego typu wypadki nie należą do rzadkości. Na polskich dworcach PKP regularnie dochodzi do niebezpiecznych incydentów – ludzie wpadają pod pociągi, potykają się o luki między peronem a wagonem, czy też zostają przyciśnięci drzwiami. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do groźnego wypadku.

Służby apelują do wszystkich podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z pociągów. Choć systemy bezpieczeństwa są regularnie udoskonalane, to wciąż czynnik ludzki pozostaje kluczowy w zapobieganiu podobnym sytuacjom.