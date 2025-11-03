Groza po Halloween. W cukierku córki znalazła ostrze: „Głupota ludzka nie zna granic”

Rodzice z różnych zakątków Polski biją na alarm po tegorocznym Halloween. Jak opisuje „Fakt”, w słodyczach zebranych przez dzieci podczas zabawy „cukierek albo psikus” znaleziono niebezpieczne przedmioty – igły, gwoździe, a nawet metalowe ostrza. Makabryczne odkrycia zgłaszane są z różnych miast, m.in. z Konina, Warszawy, Łodzi i Czerniejewa w woj. wielkopolskim.

W jednym z opisanych przez „Fakt” przypadków chłopiec zdołał rozciąć sobie wargę szpilką, ukrytą wewnątrz czekoladowego „Michałka”. To jednak nie był odosobniony incydent.

Nowe, mrożące krew w żyłach znalezisko ujawniła pani Dorota z Czerniejewa. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie cukierka, który jej córka przyniosła z halloweenowej zabawy. „Gabi w krówce miała ostrze od temperówki” – napisała, ostrzegając innych rodziców i prosząc o wzmożoną czujność.

Pod jej postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. „Brak słów”, „Masakra”, „Głupota ludzka nie zna granic” – pisali internauci, cytowani przez "Fakt". Inni nie kryli oburzenia: „Co trzeba mieć w głowie, żeby robić coś takiego” – zastanawiała się jedna z użytkowniczek.

Podobne przypadki, miały miejsce już wcześniej. W ubiegłym roku o podobnym zdarzeniu informowano w Bydgoszczy. Wówczas 13-letnia Wiktoria z Fordonu po powrocie do domu odkryła w jednym z cukierków szpilkę.

Zobacz: Szpilki i igły w halloweenowym cukierkach! Tragedia wisiała w powietrzu

„Zobaczyłam takie wgłębienie, taki jakby pasek. Zrobiłam dziurę w tym cukierku. Zobaczyłam, że to metalowe coś jest. To poszłam do mamy i mama to wyciągnęła. I się okazało, że to szpilka” – relacjonowała dziewczynka.

Jej mama przyznała, że obie były wstrząśnięte. „Byłam przestraszona, bo – nie oszukujmy się – dzieci nie oglądają cukierków zanim je zjedzą – powiedziała kobieta.

Sprawa bulwersuje rodziców w całym kraju. Policja przypomina, by uważnie sprawdzać słodycze zebrane przez dzieci podczas Halloween i natychmiast zgłaszać każdy podejrzany przypadek. Choć Halloween ma być czasem zabawy, w tym roku wielu rodziców zamiast radości poczuło tylko lęk i niedowierzanie.