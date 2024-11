Szpilki i igły w halloweenowym cukierkach! Tragedia wisiała w powietrzu

To się nie mieści w głowie! W kilku miejscach w Polsce dzieci podczas święta Halloween miały otrzymać cukierki, wewnątrz których znajdowały się niebezpieczne przedmioty, m.in. igły czy szpilki. Do podobnych zdarzeń doszło także w Bydgoszczy.

Zobacz: Ostre przedmioty w cukierkach. Rodzice sprawdzają słodkości. "Dno człowieczeństwa"

- Uwaga! Jeśli któreś z Waszych dzieci chodziło zbierać cukierki po ulicy Stefana Żeromskiego, sprawdzajcie cukierki! My znaleźliśmy coś takiego w cukierku. Widać, że zostało to wbite celowo! Uważajcie - przestrzega pani Magdalena z Fordonu, cytowana przez Radio ESKA Bydgoszcz.

Jak dowiedzieli się dziennikarze, to nie jedyna nieprzyjemna sytuacja w regionie. Do podobnej doszło w podbydgoskim Maksymilianowie.

- Jeśli ktoś z waszych dzieci zbierał cukierki na Halloween, dla bezpieczeństwa lepiej przejrzeć a najlepiej wyrzucić te cukierki. Córka przed chwilą chciała zejść cukierka, stwierdziła że nie wie czy lubi i przełamała w pół, całe szczęście że nie zjadła od razu całego, w środku igła - napisała na Facebooku jedna z mam.

Bydgoscy policjanci badają oba zgłoszenia!

- Śledząc relację mieszkańców Bydgoszczy i okolic umieszczane w sieci, dotarliśmy do rodziców dwójki dzieci, od których przyjęliśmy zgłoszenia. Ich dzieci w Halloween zostały poczęstowane cukierkami, w domu odkryły, że ktoś włożył do nich ostre przedmioty. Na szczęście czujność rodziców zapobiegła nieszczęściu, żadne z dzieci nie wzięło do ust tak przygotowanego cukierka. Podczas przyjmowania zgłoszenia w Fordonie policjanci przejrzeli pozostałe zebrane przez dziecko cukierki i znaleźli drugi niebezpieczny przedmiot umieszczony w łakociach. Prowadzimy postępowanie z art. 160 KK, mówiącym o tym, że: "kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - mówi Radiu ESKA Bydgoszcz kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.

