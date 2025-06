Groźne burze nad Polską. 11-latek został ranny. Alarmujące dane strażaków

Burze w Polsce. Są poszkodowani

Jak podała Państwowa Straż Pożarna, w niedzielę (8 czerwca) do godz. 21 całej Polsce odnotowano 728 zgłoszeń do Państwowej Straży Pożarnej, w związku z groźnymi burzami. Rzecznik PSP Karol Kierzkowski poinformował wypadku w miejscowości Siedlisko (woj. wielkopolskie).

Konar drzewa spadł na samochód w trakcie jazdy. W wyniku zdarzenia ranna została kobieta, która została przetransportowana do szpitala.

- relacjonował rzecznik PSP.

Podobna sytuacja miała w Poznaniu. Jak przekazał Kierzkowski, gałąź spadła na jadący samochód osobowy.

W wyniku zdarzenia lekko ranny został 11-letni chłopiec, który został przekazany pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Burze w Wielkopolsce. Tutaj strażacy mieli najwięcej pracy

Jak zaznaczył Kierzkowski, najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: wielkopolskim (170), podkarpackim (78), lubuskim (60) i dolnośląskim (50). Podkreślił, że działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu przewróconych drzew i gałęzi z dróg oraz budynków, a także wypompowywaniu wody z zalanych terenów.

Prognoza pogody IMGW na poniedziałek, 9.06.2025

Co z pogodą w poniedziałek (9 czerwca)? Czy przed nami kolejny, burzowy dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada pochmurny początek dnia i rozpogodzenia pod wieczór. Spodziewane są przelotne opady deszcz oraz lokalne burze, lecz nie powinny być tak groźne i intensywne jak w minionych dniach. Podczas burz opady mogą sięgać 10–15 mm. Chłodniej niż w weekend, na termometrach od 13°C do 18°C. - Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Na północy w porywach osiągnie do 65 km/h, a we wschodniej części wybrzeża może być silny i bardzo silny – do 55 km/h, w porywach do 80 km/h. W czasie burz możliwe są porywy do 65 km/h. W Sudetach wiatr może osiągać w porywach do 90 km/h - zapowiada IMGW.

