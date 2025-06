Horror pod Poznaniem. Dziewczynka wpadła pod rozpędzony autobus

Strażacy weszli do mieszkania i doznali szoku. Kobieta już nie żyła!

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (9 czerwca 2025) ok. godziny 19:30 na ulicy Poznańskiej w Kamionkach (gmina Kórnik) pod Poznaniem. Dwunastoletnia dziewczynka zjeżdżała na rowerze ulicą, na której był duży spadek. Niestety, nabrała prędkości, nie zapanowała nad rowerem i wpadła… prosto w przejeżdżający autobus. - Uderzyła w prawy bok autobusu marki Mercedes - mówi Super Expressowi podkom. Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji.

- Mamy relację świadka, który potwierdza, że dziecko wjechało w jadący autobus - dodają policjanci. Wypadek wyglądał bardzo dramatycznie, liczyła się każda sekunda. Na miejscu bardzo szybko pojawił się zespół ratownictwa medycznego. Medycy podjęli decyzję o przetransportowaniu dziecka do szpitala. Potrzebna była dalsza diagnostyka. - Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy - mówi nam Łukasz Paterski.

Na miejscu pracowali mundurowi, strażacy i medycy. Pomagali m.in. druhowie z OSP Kamionki. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Swoje komunikaty kieruje zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. Ku przestrodze, poniżej przypominamy artykuły o tragicznych zdarzeniach, do których dochodziło w ostatnich dniach w województwie wielkopolskim. Nasza redakcja przyłącza się do próśb funkcjonariuszy - jedźcie uważnie i nie przesadzajcie z prędkością!

