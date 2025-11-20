Makabryczne odkrycie w Gnieźnie. Dwie kobiety martwe w mieszkaniu! Nieoficjalnie: to matka i córka

Szokujące odkrycie na os. Ustronie w Gnieźnie, gdzie sąsiedzi zaalarmowali służby po zaginięciu dwóch kobiet.

W mieszkaniu znaleziono ciała 44-latki i 70-latki, a nieoficjalne ustalenia wskazują na dramat rodzinny.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo; czy to było zabójstwo, a potem samobójstwo?

Dowiedz się więcej o makabrycznym odkryciu i możliwych przyczynach tragedii.

Wstrząsające odkrycie w jednym z mieszkań przy ul. Sikorskiego w Gnieźnie. Jak podaje „Fakt”, w środę, 19 listopada po południu służby otrzymały zgłoszenie od mieszkańców, którzy od pewnego czasu nie widzieli dwóch kobiet z jednego z lokali.

– Zaalarmowali nas sąsiedzi, którzy od jakiegoś czasu nie widzieli tych osób – przekazała w rozmowie z „Faktem” asp. szt. Anna Osińska z policji w Gnieźnie.

Na miejsce natychmiast przyjechał patrol policji oraz strażacy. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia — w środku znajdowały się ciała 44-latki oraz 70-letniej kobiety.

– W mieszkaniu odkryto ciała 44 i 70-latki – potwierdziła asp. szt. Osińska w rozmowie z „Faktem”.

Śledczy na razie nie ujawniają, w jakiej relacji pozostawały kobiety. Według ustaleń Faktu, była to matka i córka.

Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą pod nadzorem prokuratora. Pracowali tam również technicy kryminalistyki oraz funkcjonariusze wyposażeni w specjalistyczny skaner 3D, który pozwala dokładnie utrwalić przestrzeń zdarzenia i wszystkie ślady. Takie urządzenia stosuje się zwykle w sprawach o zabójstwo.

Czy podobnie było i tym razem? Policja na razie nie zdradza szczegółów.

– Na razie nie podajemy informacji o hipotezach ani czy kobiety miały jakieś obrażenia. Więcej będzie można zapewne powiedzieć w czwartek – powiedziała „Faktowi” asp. szt. Osińska.

Nieoficjalnie, jak ustalił Fakt, najbardziej prawdopodobny scenariusz mówi o tym, że młodsza kobieta miała zabić swoją matkę, a następnie targnąć się na własne życie. Śledczy kontynuują czynności, a na oficjalne ustalenia trzeba jeszcze poczekać.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.