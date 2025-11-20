Makabryczne odkrycie w Gnieźnie. Dwie kobiety martwe w mieszkaniu! Nieoficjalnie: to matka i córka

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-20 8:09

W mieszkaniu na os. Ustronie w Gnieźnie znaleziono ciała dwóch kobiet — poinformował Fakt. Sąsiedzi, zaniepokojeni ich nagłym zniknięciem, wezwali służby. Policja na razie nie ujawnia szczegółów tragedii, ale nieoficjalne ustalenia wskazują na dramat rodzinny.

Radiowóz i taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News
  • Szokujące odkrycie na os. Ustronie w Gnieźnie, gdzie sąsiedzi zaalarmowali służby po zaginięciu dwóch kobiet.
  • W mieszkaniu znaleziono ciała 44-latki i 70-latki, a nieoficjalne ustalenia wskazują na dramat rodzinny.
  • Policja i prokuratura prowadzą śledztwo; czy to było zabójstwo, a potem samobójstwo?
  • Dowiedz się więcej o makabrycznym odkryciu i możliwych przyczynach tragedii.

Wstrząsające odkrycie w jednym z mieszkań przy ul. Sikorskiego w Gnieźnie. Jak podaje „Fakt”, w środę, 19 listopada po południu służby otrzymały zgłoszenie od mieszkańców, którzy od pewnego czasu nie widzieli dwóch kobiet z jednego z lokali.

Zaalarmowali nas sąsiedzi, którzy od jakiegoś czasu nie widzieli tych osób – przekazała w rozmowie z „Faktem” asp. szt. Anna Osińska z policji w Gnieźnie.

Na miejsce natychmiast przyjechał patrol policji oraz strażacy. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia — w środku znajdowały się ciała 44-latki oraz 70-letniej kobiety.

W mieszkaniu odkryto ciała 44 i 70-latki – potwierdziła asp. szt. Osińska w rozmowie z „Faktem”.

Polecany artykuł:

Zabił piękną Anię na oczach malutkiej córeczki! Rafał był bezwzględny. Zaatakow…

Śledczy na razie nie ujawniają, w jakiej relacji pozostawały kobiety. Według ustaleń Faktu, była to matka i córka.

Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą pod nadzorem prokuratora. Pracowali tam również technicy kryminalistyki oraz funkcjonariusze wyposażeni w specjalistyczny skaner 3D, który pozwala dokładnie utrwalić przestrzeń zdarzenia i wszystkie ślady. Takie urządzenia stosuje się zwykle w sprawach o zabójstwo.

Czy podobnie było i tym razem? Policja na razie nie zdradza szczegółów.

Na razie nie podajemy informacji o hipotezach ani czy kobiety miały jakieś obrażenia. Więcej będzie można zapewne powiedzieć w czwartek – powiedziała „Faktowi” asp. szt. Osińska.

Nieoficjalnie, jak ustalił Fakt, najbardziej prawdopodobny scenariusz mówi o tym, że młodsza kobieta miała zabić swoją matkę, a następnie targnąć się na własne życie. Śledczy kontynuują czynności, a na oficjalne ustalenia trzeba jeszcze poczekać.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Lubieżny ksiądz stanął przed sądem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki