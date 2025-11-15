Zabił piękną Anię na oczach malutkiej córeczki! Rafał był bezwzględny. Zaatakował ją na środku drogi

Do zbrodni doszło 11 listopada 2020 roku. Jak mówili nam krótko po tragedii osoby z bliskiego otoczenia, ta tragedia wisiała już w powietrzu od dawna, bo i od dawna między Rafałem S. i jego partnerką Anną B. (28 l.) dochodziło do awantur. Para była ze sobą 10 lat, mieszkali wspólnie u matki Rafała, a od dwóch lat byli rodzicami malutkiej Gabrysi.

Niestety, kłótnie wybuchały co chwilę, a powodem awantur była zazdrość mężczyzny. Anna już kilka razy chciała odejść od konkubenta, ale nigdy jej się to nie udawało. Wyjeżdżała z rodzinnego domu, ale gdy Rafał S. przyjeżdżał do niej z kwiatami, kobieta wybaczała mu i wracała z nim do dawnego życia. Jak zeznawała w trakcie procesu rodzina kobiety, Rafał S. znęcał się nad Anną psychicznie, wyzywał, terroryzował, poniewierał i często poniżał.

Tego pechowego dnia, gdy doszło do dramatu, Anna w końcu odważyła się definitywnie odejść od toksycznego partnera. Oznajmiła mu to pod koniec października, a on wtedy nawet postanowił targnąć się na swoje życie. Wziął sznur i poszedł powiesić się w stodole. Próbę samobójczą uniemożliwił jeden z braci Anny B., który był akurat u siostry i pomagał jej się pakować.

Dlaczego 11 listopada mężczyzna zabił Annę B.? Mężczyzna twierdzi, że nie chciał zrobić krzywdy matce swojego dziecka, ale to on chciał się na oczach kobiety zabić. W Sądzie Okręgowym w Koninie mówił, że nie potrafił znieść sytuacji, że Anna B. chciała go zostawić dla innego mężczyzny. - Do tej tragedii nie powinno dojść. Jechałem w tym dniu po to, żeby na oczach „kruszynki” popełnić samobójstwo - mówił z kolei w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Stało się jednak inaczej.

Do tragedii doszło w niewielkiej miejscowości Kopydłówek w powiecie konińskim. Rafał S. jechał za swoją byłą partnerką z województwa kujawsko-pomorskiego, skąd oboje pochodzili. Gdy po pościgu Rafał S. dopadł Annę B. na drodze pod Koninem, zajechał jej drogę i zatrzymał. Gdy kobieta wysiadła z auta, zaczął dźgać ją na oślep nożem. Zadał kobiecie sześć ran kłutych i ciętych 12-centymetrowym kuchennym nożem.

- Podczas sekcji stwierdzono obrażenia okolicy klatki piersiowej, nadbrzusza, uda. Doszło do uszkodzenia przepony, wątroby, mięśni i tętnicy udowej, co spowodowało krwotok, a w efekcie nagły gwałtowny zgon - informowała Prokuratura Okręgowa w Koninie. Kobieta przed śmiercią ostatkiem sił oddała dziecko w ręce świadka zdarzenia, kierowcy, który akurat przejeżdżał również tą drogą. Po ataku na żonę, próbował targnąć się na swoje życie, dźgając się w podbrzusze, ale nie były to rany zagrażającego jego życiu.

Rafał S. został prawomocnie skazany

Sąd nie był dla niego łaskawy. Rafał S. spędzi w więzieniu 25 lat. W trakcie uzasadnienia wyroku sędzia podkreślał, że zdaniem sądu mężczyzna planował to zabójstwo. - Od momentu, kiedy konkubina oświadczyła, że go opuszcza i nie widzi szansy na - tak jak to było w przeszłości - na powrót do oskarżonego, on przeglądał strony internetowe, które ewidentnie świadczą, że ten zamiar zabójstwa w nim dojrzewał - mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Henryk Komisarski.