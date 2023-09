Poniszczone banery wyborcze w Wielkopolsce! To jest karalne!

Poseł Jacek Tomczak zaprosił poznaniaków na placek. Kandydat Trzeciej Drogi na Rynku Łazarskim

- Ponownie - ja wraz z wolontariuszami - spotkamy się z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Podzielimy się uśmiechem i pysznym domowym ciastem drożdżowym ze śliwkami i kruszonką - zapowiadał poseł Jacek Tomczak w mediach społecznościowych i słowa dotrzymał. W czwartek miała miejsce kolejna odsłona akcji "Jacek zaprasza na placek". Kandydat w nadchodzących wyborach z drugiego miejsca poznańskiej Trzeciej Drogi spotkał się z mieszkańcami Poznania na Rynku Łazarskim.

Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami odniósł się do przerwanej konferencji posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego przed siedzibą poznańskiej PO. Tamte wydarzenia określił mianem "żenującej awantury". - My mówimy jasno: dość kłótni, do przodu! - przekonywał.

Wśród najważniejszych postulatów podnoszonych przez posła Jacka Tomczaka są: obniżenie podatków (10% podatek liniowy, dobrowolny ZUS, VAT płatny tylko od zapłaconych faktur), przywrócenie możliwości odliczania składki zdrowotnej, znaczące zwiększenie wydatków na zdrowie czy zerowy VAT na produkty lokalne.