Zabójstwo 5-latka w Poznaniu. Urząd miasta uruchamia dodatkową pomoc

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu i tamtejszy Punkt Informacji Kryzysowej będą świadczyć dodatkową pomoc dla osób, które bardzo przeżyły śmierć 5-letniego Maurycego - informuje PAP. Chłopiec zmarł w szpitalu, po tym jak został dźgnięty nożem prosto na ulicy, o co jest podejrzany 71-letni Zbysław C. Z uwagi na stan zdrowia mężczyzny dopiero w tym tygodniu można z nim było wykonać czynności, ale domniemany zabójca nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, zasłaniając się niepamięcią. Zbrodnia, której miał się dopuścić, to z jednej strony trauma dla najbliższych ofiary, ale z drugiej również dla wielu poznanian, którzy postanowili w symboliczny sposób pożegnać chłopca. Ci z nich, którzy nadal przeżywają śmierć 5-latka, mogą liczyć na pomoc specjalistów.

- Rodzice, którzy są zaniepokojeni odbiorem ostatnich zdarzeń przez dzieci i chcą dowiedzieć się, jak pomóc najmłodszym, mogą skontaktować się ze specjalistami Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 oraz Punktu Interwencji Kryzysowej. To również miejsca, do którego mogą zgłosić się wszyscy, którym trudno poradzić sobie ze smutkiem, bezradnością, czy lękiem związanym z tym tragicznym wydarzeniem - poinformował urząd miasta w Poznaniu, który cytuje PAP.

Gdzie szukać pomocy po śmierci Maurycego?

Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 (ul. Słowackiego 54/56) dostępni są w godzinach pracy poradni pod numerem telefonu: 61 639 76 66 i mailowo: [email protected]. Z kolei Punkt Interwencji Kryzysowej w Poznaniu działa całodobowo pod numerem: 509 111 508 i mailowo: [email protected]. Pomoc bezpośrednia możliwa jest pod adresem: Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Pamiątkowa 28, Poznań, ale na wizytę należy wcześniej umówić się telefonicznie.

Specjalną pomocą zostały również objęte dzieci, rodzice i nauczyciele z przedszkola, do którego uczęszczał 5-latek, którzy znajdują się pod opieką psychologów.