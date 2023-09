Parking dla psów na poznańskim osiedlu. Mieszkańcy oburzeni. "Żywe stworzenia to nie rowery"

Kangur wrócił do swojej właścicielki! Luluś jest cały i zdrowy

wszyscy go szukali

Debata "Najważniejsze wybory" w studiu Super Expressu!

Już w niedzielę, 17 września o 18:00 odbędzie się kolejna debata z cyklu "Najważniejsze wybory". Kamila Biedrzycka i Tomasz Walczak zaprosili do studia same kobiety. Sześć kobiet będzie debatowało o: gospodarce, światopoglądzie i polityce społecznej. Następnie uczestniczki debaty będą zadawać sobie pytania wzajemnie. Trzecia część, to pytania zadane przez Czytelników i Internautów.

Liderka Konfederacji w Koninie uczestniczką debaty Super Expressu!

Komitet Wyborczy Konfederacja reprezentować będzie Anna Bryłka, "jedynka" partii w okręgu 37 (Konin i okolice). Kim jest kandydatka na posłankę? Anna Bryłka, najmłodsza uczestniczka debaty ma 33 lata. Ma wykształcenie wyższe w kierunkach: prawniczym, historycznym, oraz stosunków międzynarodowych. Jest w zarządzie Ruchu Narodowego i sekretarzem partii. Działa także z Narodową Organizacją Kobiet. Bryłka, według informacji Państwowej Komisji Wyborczej mieszka w Kobylacie, w powiecie kolskim.

Kto przeciwko Annie Bryłce w debacie?

Oprócz kandydatki Konfederacji w debacie udział wezmą: Mirosława Stachowiak-Różecka - jedynka PiS we Wrocławiu, Aleksandra Gajewska - trójka w okręgu warszawskim na listach Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Kotula będąca jedynką na liście Lewicy w Gdańsku, Urszula Nowogórska - jedynka na liście w Nowym Sączu z list Trzeciej Drogi, z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz Katarzyna Suchańska, kandydatka do Senatu z Kielc z Bezpartyjnych Samorządowców.

Oglądaj debatę "Najważniejsze wybory" Super Expressu NA ŻYWO na YouTube, Facebooku, oraz na se.pl w niedzielę, 17 września o 18:00!

Najważniejsze Wybory - Debata Spot Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.