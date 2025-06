Kaplica w bloku, sztuczna inteligencja i marzenie o kościele. Ks. Rakowski inspiruje Poznań

Ma parafię, ale nie miał… kościoła ani plebanii! Dla niego to jednak nie był problem. Ks. Radek Rakowski z Poznania wynajął sklep w bloku, tam zrobił świątynię i od trzech lat przyciąga tam tłumy. Jest prawdziwy, charyzmatyczny i potrafi mówić o Bogu jak nikt inny. Jego popularność w Poznaniu jest tak duże, że wynajął drugie pomieszczenie usługowe i też zamienił je na kościół. Miejsca jednak… znów brakuje. Wynajmowany 300-metrowy lokal już nie wystarcza. Jak mówi ksiądz Rakowski: wspólnota wciąż rośnie, a on sam ma ambitne plany, między innymi zbudowania międzykulturowego centrum duszpasterskiego, które będzie miejscem spotkań dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

- Parafia co miesiąc płaci 20 tys. zł za wynajem kaplicy. Po pierwsze, chciałbym ją wykupić, ale pojawił się też pomysł budowy kościoła - mówi ks. Rakowski. W związku z celami duszpasterz i parafianie założyli zbiórkę na siepomaga.pl.

- Chcę zachować unikalną atmosferę parafii, która przyciąga nowych wiernych, w tym tych powracających do wiary po latach. Wierzę, że wspólnota wspólnym wysiłkiem zbierze potrzebne środki - mówi kapłan. Najpierw parafia chce wykupić lokal, który obecnie zajmuje kaplica. Potrzeba na to 3 mln zł. Dzięki temu proboszcz nie będzie drżał o wypowiedzenie umowy najmu. Co do budowy nowej świątyni, według szacunków ks. Rakowskiego, potrzeba co najmniej 20 mln zł. Teren już jest, bo parafia dostała działkę od dwóch poznańskich wspólnot.

Ksiądz Rakowski w Poznaniu przeprowadził już duszpasterską rewolucję i zasłynął w całej Polsce, bo założył pierwszą w Polsce NanoKaplicę sterowaną sztuczną inteligencją. Wierni z parafii pw. Imienia Jezus na poznańskiej Łacinie mogą przez 24 godziny na dobę odwiedzać kaplicę, w której jest miejsce do modlitwy. Na czym polega Nano Kaplica? Do wejścia do kaplicy potrzebne jest zainstalowanie aplikacji. Cały system był wykonany wraz z firmą zajmującą się rozwiązaniami inteligentnych domów. Parafianie zakładają w aplikacji konto, by zamek mógł odblokować drzwi. W środku kaplicą zawiaduje specjalnie wytrenowany model Chat GPT. Teraz zamiast szukać odpowiedzi w książkach lub u księdza można zapytać sztucznej inteligencji.