Karetka jechała z pacjentami. Chwilę później doszło do tragedii. Nie żyje kierowca

Anna Kisiel
żródło PAP
2025-11-27 12:44

Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 251 w okolicach Ludwikowa zakończył się śmiercią 67-letniego kierowcy karetki. W pojeździe znajdowały się trzy inne osoby, które trafiły do szpitali, jedna z nich śmigłowcem LPR.

Jak wcześniej informowaliśmy, do wypadku doszło w czwartek (27 listopada) po godz. 9 na trasie łączącej Wągrowiec z Damasławkiem. Jak przekazał PAP oficer prasowy wągrowieckiej policji st. asp. Dominik Zieliński, karetka pogotowia uderzyła w przydrożne drzewo w okolicach miejscowości Ludwikowo. W pojeździe były cztery osoby – kierowca oraz trzech pasażerów.

W wyniku zderzenia zginął 67-letni kierowca ambulansu. Pozostałe trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali. 

Do szpitala zabrano pozostałe trzy osoby: 46-letniego ratownika medycznego i przewożone karetką kobiety w wieku 93 i 66 lat. Jedna z tych pań została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Pozostali ranni trafili do szpitala w Wągrowcu – powiedział st. asp. Zieliński.

Na miejscu trwają działania ratownicze i policyjne, a droga wojewódzka nr 251 jest całkowicie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o korzystanie z wytyczonych objazdów i zachowanie szczególnej ostrożności.

Pod nadzorem prokuratury prowadzone jest dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku. Funkcjonariusze ustalają, co było przyczyną tragicznego zdarzenia. Na razie nie podano, czy w grę mogły wchodzić awaria techniczna pojazdu lub inne czynniki zewnętrzne.

Do wypadku doszło w momencie, gdy karetka przewoziła pacjentów wymagających pilnej opieki medycznej. Załoga ambulansu podejmowała działania, by zapewnić im bezpieczeństwo i szybki transport do szpitala, jednak mimo wysiłków ratowników kierowca zmarł na miejscu wypadku.

WYPADEK
WĄGROWIEC WYPADEK