ZTM pozytywnie zaskoczył pasażerów

Koniec remontowego bałaganu. Tramwaje wrócą szybciej na tory

Tym razem poznański magistrat ma się czym pochwalić. Co zresztą uczynił ochoczo, informując w specjalnym komunikacie o znaczącym przyspieszeniu prac remontowych tramwajowych torowisk na Moście Dworcowym i w rejonie ronda Starołęka. Miały one potrwać do końca wakacji, tymczasem na modernizowanych trasach tramwaje pojawią się już za tydzień.