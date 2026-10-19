Koszmarny wypadek na skrzyżowaniu. Dwie osoby zmarły mimo reanimacji! [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło około godz. 13:30 na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką w Gajewie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Według wstępnych informacji przyczyną zdarzenia mogło być nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Dwie osoby zmarły mimo reanimacji

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, w wyniku zderzenia dwie osoby zostały ciężko ranne.

Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. O godz. 14:54 strażacy przekazali informację o śmierci obu uczestników wypadku. Jak podają lokalne media, zmarli 72-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna.

W działaniach brało udział sześć zastępów straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Ratownik 9.

Okoliczności i dokładne przyczyny tragicznego wypadku będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

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