Poznańskie zoo apeluje o pomoc. Niedźwiedzie szykują się do zimowego snu

Akcja przedłużona. Poznańskie zoo prosi o orzechy dla niedźwiedzi

Każdy może pomóc niedźwiedziom z poznańskiego zoo przygotować się do zimy! Ogród zoologiczny zdecydował o przedłużeniu zbiórki orzechów aż do końca listopada. Zwierzęta szykują się do zimowego snu, dlatego muszą teraz dużo jeść i gromadzić zapasy tłuszczu. Orzechy są dla nich świetnym pokarmem, dzięki któremu mogą przytyć nawet dwa kilogramy w ciągu dnia. Do akcji może włączyć się każdy. Wystarczy przynieść choćby garść orzechów, ale muszą one spełniać określone warunki.

Niedźwiedzie brunatne z Nowego Zoo w Poznaniu przygotowują się do zimowego odpoczynku. Zanim zapadną w sen, muszą zgromadzić odpowiednio dużo tłuszczu, który zapewni im energię na zimę. Dlatego jesienią ich apetyt znacznie rośnie. Pracownicy ogrodu zoologicznego postanowili poprosić mieszkańców o pomoc i zorganizowali zbiórkę orzechów, które niedźwiedzie bardzo lubią.

Akcja miała początkowo potrwać do 15 października. Okazało się jednak, że zwierzęta potrzebują więcej orzechów, dlatego poznańskie zoo przedłużyło zbiórkę do 30 listopada.

Poznańskie zoo zbiera orzechy dla niedźwiedzi. Ważna zmiana od 19 października

Dlaczego właśnie orzechy? To pokarm bogaty w tłuszcze, witaminy i składniki mineralne. Pomaga niedźwiedziom szybko przybierać na wadze. W tym okresie zwierzęta mogą zwiększać swoją masę nawet o jeden lub dwa kilogramy dziennie. Zebrany tłuszcz będzie im potrzebny podczas zimowego snu.

Osoby, które chcą wesprzeć akcję, powinny zwrócić uwagę na zmianę miejsca zbiórki. Od poniedziałku, 19 października, zamknięta dla ruchu będzie droga od strony ulicy Kaprala Wojtka, gdzie wcześniej można było dostarczać orzechy.

Teraz należy przynosić je do portierni Nowego Zoo przy ulicy Krańcowej w Poznaniu.

Zoo zaznacza, że przyjmuje tylko odpowiednio przygotowane orzechy. Muszą pochodzić z tegorocznych zbiorów, być suche, czyste i zdrowe. Powinny mieć całe łupiny, bez pęknięć, dziurek, ciemnych plam czy śladów pleśni. Ważne jest również przechowywanie ich w przewiewnym miejscu.

Nie trzeba zbierać dużych ilości. Nawet kilka garści może się przydać. Akcja potrwa do końca listopada, więc każdy, kto chce pomóc niedźwiedziom przed zimą, nadal ma taką możliwość.