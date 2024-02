Jest wniosek o pomnik ze złota dla radnego! Autor petycji porównuje go do Lecha Wałęsy. Wójt odpowiada

Ksiądz Marian K. to był dobry duszpasterz. Parafianie, z którymi spędził ostatnie lata nie mogą się go nachwalić. - To był ksiądz z powołania, a do tego inteligentny, uprzejmy, grzeczny i zawsze pomocy - wymieniają jego zalety. Gdy nagle, 1 grudnia 2020 roku, dowiedział się, że ma opuścić Chwałkowo Kościele, bo jego parafia zostanie połączona z inną, a on sam - ma iść pomagać tam, gdzie brakuje duszpasterzy - naprawdę był zrozpaczony. - Kupił nawet ekogroszek na całą zimę do probostwa, bo się nie spodziewał czegoś takiego - mówi pani Hanna. Niestety, był potrzebny tam, gdzie nie było księży, bo na przykład poumierali na COVID-19.

Zobacz także: Tragedia w Cielczy. 17-letni Maks zginął w potwornym wypadku. Uderzyły w niego dwa samochody. Jeden z kierowców odjechał

Przez 6 tygodni był w 3 różnych miejscach. - A on do nas tęsknił - mówią jego znajomi z Chwałkowa i dodają, że ksiądz Marian był posłusznym i zdyscyplinowanym księdzem. Nigdy nie podważyłby decyzji swoich przełożonych. Musiał być jednak bardzo rozdarty, że zdecydował się na taki drastyczny krok. Poszedł do zaprzyjaźnionego księdza - i tam, w świątyni, odebrał sobie życie zaraz po tym, jak się wyspowiadał. Do tego zdarzenia doszło 20 stycznia 2021 roku na terenie parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu.

Ks. Marian miał do wiernych jedną prośbę

Parafianie z Chwałkowa chcieli go pochować na miejscowym cmentarzu. Mówią, że dbaliby o ten grób wyjątkowo. Ksiądz Marian był dla nich ważny. Ale ostatnia wola duszpasterza samobójcy była inna. - Napisał w testamencie, że chce spocząć w grobie matki. Musieliśmy to uszanować - mówiła Super Expressowi pani Hanna. Tak też się stało. Ksiądz Marian został pochowany 26 stycznia 2021 roku na cmentarzu parafialnym w Kostrzynie. Wcześniej odprawiono mszę świętą, w której uczestniczyło 30 księży. - On był szanowany, lubiany i kochany - mówią ci, którzy go znali. - Będzie nam go brakowało i na pewno będziemy się za niego modlić - mówi na koniec pani Hanna.

Pogrzeb Ewy Wanat. Nie pochowano jej w trumnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.