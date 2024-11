Obywatelskie zatrzymanie pijanego policjanta. Wsiadł z dzieckiem do auta i pojechał na zakupy

Lech Poznań - Legia Warszawa. Hit nie zawiódł

To był prawdziwy hit PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej połowie obie ekipy wymieniały się ciosami niczym pięściarze w ringu. Po 45. minutach na tablicy wyników był remis 2:2.

W drugiej połowie dominowali już poznaniacy, którzy strzelili kolejne trzy gole. - Druga połowa była doskonała w naszym wykonaniu, pobiliśmy przeciwników 3:0, pierwsza była bardziej wyrównana, bardziej na styku i kosztowała zespół wiele wysiłku. W drugiej połowie rozbiliśmy rywali także pod względem fizycznym, co pewnie było spowodowane tym, że Legia ma w nogach więcej rozegranych spotkań. To była jednak bardzo, bardzo dobra postawa wszystkich moim zawodników I chciałbym im pogratulować za to spotkanie - mówił po meczu trener Kolejorza, Niels Frederiksen.

Lech - Legia. Ponad 40 tysięcy kibiców

Mecz Lech - Legia zawsze przyciąga wielu fanów i nie inaczej było w niedzielne popołudnie. Na Enea Stadionie zasiadło 40 838 kibiców. Byłeś na meczu Lech - Legia? Poszukaj siebie lub swoich znajomych na zdjęciach.